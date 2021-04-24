На 7:00 24 квітня бойовики один раз порушили «тишу» – ворог відкривав вогонь біля Троїцького.

Протягом 23 квітня окупанти 20 разів порушили режим припинення вогню: 19 разів бойовики обстрілювали позиції Збройних сил на Донбасі і зробили одне дистанційне мінування.

Про це йдеться у ранковому зведенні штабу ООС.

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Неподалік Новоселівки, Новгородського і Шумів противник відкривав вогонь з мінометів калібру 120-го та 82-го калібрів, а біля Водяного – ще й з гранатометів різних систем та стрілецької зброї. У передмісті Авдіївки, Пісків та Мар’їнки російські окупанти вели вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У районі Південного ворог обстрілював з мінометів 120-го калібру та з протитанкового ракетного комплексу.

Поблизу Лебединського, Красногорівки, Луганського і Світлодарська бойовики відкривали вогонь з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

Біля селища Новгородське збройні формування РФ здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед захисників немає.

«Українська сторона СЦКК повідомляє, що вечірні обстріли населених пунктів Південне та Північне велися російськими окупантами безпосередньо з житлових кварталів Горлівки», – зазначають у штабі.

Наголошується, що окупанти провокують бійців на ведення вогню у відповідь, щоб звинуватити у руйнуванні цивільної інфраструктури і загибелі мирних мешканців.

На 7:00 24 квітня бойовики один раз порушили «тишу» – ворог відкривав вогонь біля Троїцького зі станкових протитанкових гранатометів. Бойових втрат немає.

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Автор: Яна Ставська