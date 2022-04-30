Недоліки в тактичній координації росіян залишаються, констатують розвідники.

Росіяни намагаються виправити проблеми, які раніше стримували її вторгнення, шляхом географічної концентрації бойової потужності, скорочення ліній постачання і спрощення управління і контролю.

Про це йдеться у звіті британської розвідки в Twitter МО країни.

Росія, як і раніше, стикається зі значними проблемами. Вона була змушена об'єднати і передислокувати виснажені і розрізнені підрозділи з невдалих наступів на північному сході України.

Багато з цих підрозділів, ймовірно, страждають від ослаблення бойового духу.

Недоліки в тактичній координації росіян залишаються, констатують розвідники.

Відсутність навичок на рівні підрозділів і непостійна підтримка з повітря не дозволили Росії повною мірою використовувати свою бойову масу, незважаючи на локальні поліпшення.

Війна в Україні: оновлені дані

Тривають наступальні дії РФ у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донецької і Луганської областей та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим Кримом.

Армія РФ завдає авіаційних, ракетних ударів та здійснює артилерійські обстріли об’єктів цивільної та військової інфраструктури в глибині території України, позицій наших військ вздовж лінії зіткнення та у прикордонних районах. Продовжується перегрупування та посилення угруповань військ окупантів.

За попередню добу підрозділами протиповітряної оборони Повітряних Сил та Сухопутних військ уражено десять повітряних цілей: один літак та девʼять БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

На території Донецької та Луганської областей за минулу добу відбито чотирнадцять атак ворога, знищено одинадцять танків, сім артилерійських систем, двадцять вісім одиниць броньованої техніки та чотирнадцять автомобілів.

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