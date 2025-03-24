Видання розповіло про підрозділ ППО, у якому служать переважно жінки.

На Київщині мобільна група ППО, що складається переважно з жінок, щоночі збиває російські "шахеди". "Бучанських відьом", як вони себе називають, об’єднало бажання помститися ворогам. Про них розповідає видання The Times.

Командує "Бучанськими відьмами" 32-річна "Каліпсо" - у минулому менеджерка ресторану в рідній Бучі. Вона розповіла, що взяла гвинтівку до рук, щойно російські танки увійшли в її місто, адже дідусь вчив її стріляти із шести років, кажучи, що колись це вміння знадобиться.

У перші дні війни вона приєдналася до невеликої групи партизанів, які ховалися в лісах і намагалися вбивати окупантів. Згодом створила взвод "Бучанських відьом".

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"Я бачила, що вони (росіяни, - ред.) зробили з нашими жінками та дітьми. Боже мій! І з усіма іншими. Вони вбили багато цивільних. Я не могла стояти осторонь і дивитися, я хотіла допомогти… Думаю, що кожен (росіянин, - ред.) повинен померти. Кожен з них", - підкреслила "Каліпсо".

Зазначається, що у частині зі 150 бійців - 130 жінок. Більшість з них задіяні у протиповітряній обороні - знищують ударні безпілотники типу "Шахед", які летять щоночі.

Збиває ворожі дрони і 52-річна військовослужбовиця із позивним "Валькірія" - колишня ветеринарка. Щовечора вона читає синові казку перед сном, а тоді одягає бронежилет, поправляє зачіску під шоломом і вирушає на бій з російськими безпілотниками, розповідає видання.

Вона пригадала, як у перші дні вторгнення втікала з Бучі разом із трьома синами. Сім’ю зупинили російські війська на блокпосту.

"Ми опустили скло, і російський солдат просунув свою гвинтівку у вікно та спрямував пістолет у голову моєї дитини", - пригадала Валькірія.

Зрештою, каже, хоч росіяни і пропустили їх, відчуття безпорадності переслідувало довго:

"Ті перші кілька днів ми почувалися жертвами. Тепер, коли у нас в руках зброя, це дає відчуття, що ти можеш захистити себе та захистити свою родину".

Підрозділ був направлений навіть на деякі небезпечні напрямки на Донбасі та в інших місцях.

"Із 1 вересня по 1 грудня ми були в місті Покровську, і жінки теж їдуть у Покровськ, - розповів командир добровольчого батальйону, до складу якого входять "Бучанські відьми", полковник Андрій "Верес" Верлатий.

Колишня професорка економіки "Акума" теж служить у "Бучанських відьмах". Вона - матір двох дітей 6 та 10 років. Каже, коли прийшли росіяни, виїхала з Бучі до сусіднього села, але невдовзі все одно опинилася в центрі запеклої битви.

"Ця робота - мій порятунок від депресії, це мій контроль над ситуацією. Я втомилася боятися за своїх дітей, мені тут спокійніше, я вірю, що приношу якусь користь, хоч і невелику", - ділиться жінка.

Атаки "шахедів" по Україні: останні новини

Як повідомляв раніше УНІАН, щоночі Україну атакує понад сотня "шахедів". У ніч на 24 березня теж у багатьох регіонах оголошували повітряну тривогу, українців попереджають про загрозу ударних дронів-камікадзе типу "Шахед". Вибухи було чутно, зокрема, в Києві. Через обстріл Запоріжжя сталася пожежа, на місце виїхали екстрені служби, повідомляв очільник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Росіяни почали оснащувати свої ударні дрони-камікадзе типу "Шахед" 16-елементними CRPA-антенами з Китаю, аби краще вдавалося обходити дію українських засобів радіоелектронної боротьби. За словами начальника управління комунікацій Повітряних сил Юрія Ігната, що більше антен має ворожий дрон, то більше засобів треба мати українським захисникам, щоб подавити сигнал.

Тим часом авіаексперт Костянтин Криволап вважає, що Україні треба змінювати систему захисту міст. Остання тактика РФ у проведенні повітряних атак, яка була застосована для нападу на Кропивницький, Одесу та Київ, вказує, що ворог застосовує значно більшу кількість "шахедів" і нові тактичні засоби під час нальотів. І мобільні вогневі групи зі своїм наявним озброєнням не можуть впоратись з такими "зграями" дронів.

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