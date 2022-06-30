Вже з 1 вересня цього року в підручниках для шкіл РФ не згадується Київська Русь.

На п'ятому місяці повномасштабного військового вторгнення на територію України Росія почала активно переписувати історію.

Про це заявив російський коментатор Кирило Набутов в ефірі своєї авторської програми на YouTube-каналі.

Набутов зазначив, що в Росії зі шкільних підручників виключається будь-яка згадка України.

Вже з 1 вересня цього року в підручниках для шкіл РФ не згадується Київська Русь.

"У новому федеральному освітньому стандарті (ФГОС) з історії, тобто в законі для шкіл, написано, що тепер в підручниках не вживається Київська Русь, а вживається держава Русь, якої зроду ніколи не було. І не вживається Україна, а вживається Запорозька Січ.

Якщо хто-небудь з дітей буде говорити ці слова, то горіти їм в пеклі, тому що будуть суворі помилки... Боже мій, ми знову мордою об асфальт з переробки нашої історії. Це, звичайно, черговий ідіотизм", - зазначив Набутов.

Переписування історії:

5 травня 2022 року з'явилася інформація про те, що з підручників РФ планують прибрати усе згадки про Київ та Україну. Крім того, у РФ можуть оштрафувати за одяг кольору прапора України.

Співробітникам російських редакцій загрожує звільнення за будь-який прояв антивоєнної позиції.

Говорити про будь-яку самостійність України як країни вже не можна.

Також, планується, що в наступному навчальному році один з підручників випустять без прізвища автора на обкладинці, оскільки автор – громадянин України, і його прізвище "відверто натякає" на це.

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