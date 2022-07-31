Зараз уздовж кордону з Україною Білорусь утримує шість батальйонних тактичних груп.

Білорусь може швидко перемістити свої війська до кордону з Україною, однак це неможливо зробити за одну ніч.

Про це військовий експерт Олег Жданов заявив 31 липня на своєму YouTube-каналі.

"Вони тримають шість батальйонних тактичних груп (БТГ) уздовж кордону. Ми припускаємо. Що вони можуть виставити до 20-25 БТГ. Якщо вони ротацію 6 батальйонних тактичних груп здійснюють 5-6 днів, то переміщення 20 БТГ, навіть комбінованим способом (це означає, що колісна техніка піде по дорогах, а гусенична – по залізниці), може зайняти кілька днів", – пояснив він.

За словами Жданова, українська розвідка відстежує переміщення білоруської армії, а тому одразу стане відомо про її активізацію біля кордону.

"По-друге, це ж масове переміщення техніки. Звичайно, наша розвідка буде це відстежувати, і ми будемо одразу знати, що техніка білоруської армії почала активний рух. Бачите, російська армія почала рух, і ми вже з вами знаємо, куди йдуть колони, які колони, скільки їх, яка техніка в цих колонах і в яких напрямках вони рухаються. Що стосується Білорусі - все те ж – розвідка працює. Все одразу буде їй відомо", - підсумував експерт.

Нагадаємо, раніше експерт припустив, яку особливу роль готує Путін для армії Білорусі.

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