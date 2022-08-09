Росія - не Північна Корея. Російська Федерація по відношенню до України не зупиниться, каже Подоляк.

Українська влада не розглядає проміжних варіантів завершення війни на кшталт умовного "корейського сценарію", за якого нормальне життя йде в одній з частин країни й дещо дивне - в іншій.

Про це в інтерв'ю "ВВС Україна" заявив радник очільника Офісу президента України Михайло Подоляк.

Він пояснив відмову навіть від обговорення такого розвитку подій тим, що у такому разі триватиме безкінечна війна: "Це сценарій Мінська-2, 3, 4, 5, безкінечної війни. Тому що Росія - не Північна Корея. Російська Федерація по відношенню до України не зупиниться на 38-й паралелі. Вона буде йти далі, постійно далі - це і є сценарій безкінечної війни".

Подоляк каже, що після підписання договору про закінчення війни Росія у разі прийняття Україною умовного "корейського сценарію" просто переоснастить свою армію, мобілізує, нагріє реваншистські настрої й знову піде в наступ.

"Вони пристосуються до санкцій, більше того, вони поступово зламають консолідацію Європейського Союзу, отримають там формальних чи неформальних союзників. І ми зовсім скоро отримаємо наступну війну, але в набагато гірших умовах. Чому? А тому що нам скажуть: ви ж тоді не довели все до кінця. Ви ж тоді були такі потужні, ми ж вам допомагали, але ви не пішли до кінця, до правильного фіналу", - наголосив радник очільника ОПУ.

"Ми не можемо жити в цьому форматі. Росія не зупиниться. Ще раз кажу: це не Північна Корея", - підсумував він.

Раніше Подоляк заявляв, що переговорна позиція України у розмові з Росією має включати 4 складові – усі вони стосуються зброї.

Як повідомляв УНІАН, Україна зараз фактично не веде мирні переговори з Росією. За словами радника голови ОП, члена переговорної делегації Михайла Подоляка, ніяких підстав для відновлення переговорів з Російською Федерацією наразі немає.

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба вважає, що будь-які заяви Росії щодо мирних переговорів – це "димова завіса" окупантів, які насправді націлені лише на війну.

Президент Володимир Зеленський переконаний, що усі заяви Кремля щодо готовності до переговорів не відповідають дійсності, бо водночас Росія стягує резерви на південь України.

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