У Чорному морі уражено підсанкційний танкер: Плетенчук пояснив, чи складно це зробити

Військово-Морські сили ЗСУ із застосуванням двох морських безекіпажних катерів 29 квітня уразили підсанкційний танкер, що є доволі складною задачею через авіацію РФ. Про це в ефірі телемарафону заявив речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук.

"Уразити нафтовий танкер в акваторії Чорного моря - доволі складна операція, враховуючи те, що росіяни постійно використовують для протидронової боротьби авіацію. Це у них відбувається фактично 24 на 7 (цілодобово – УНІАН). Враховуючи те, що це - східна частина Чорного моря - там цей потік поставлений на потік… Але, проте, це сталося без якихось серйозних наслідків для навколишнього середовища", - сказав Плетенчук.

За його даними, танкер не затонув, ймовірно, він втратив хід. Інформації щодо постраждалих не надходило.

Військовий також розповів, що противник багато зробив для захисту Новоросійська, де зараз базується частина Чорноморського флоту РФ.

"Але, як показує практика, періодично в їхній гавані, у пункті базування Новоросійськ, українські дрони, все ж таки, з’являються. З найвідоміших кейсів - це знищення підводного човна проєкту 636 "Варшав’янка" - носія крилатих ракет. Також - невдала спроба захопити український дрон, який зайшов в акваторію. Тоді загинуло 5 висококваліфікованих фахівців з боку нашого ворога", - наголосив Плетенчук.

Водночас, за його словами, росіяни докладають багато зусиль, щоб убезпечити цей свій єдиний пункт базування у Чорному морі від ударів дронів з повітря. Зокрема, йдеться за розбудову ешелонованої ППО, спостережні пости, авіація тощо, щоб акваторію максимально захистити від проникнення українських дронів.

Ураження підсанкційного танкера - що відомо

Як писав УНІАН, вчора, 29 квітня, ВМС ЗСУ у Чорному морі двома морськими дронами-камікадзе уразили підсанкційний танкер MARQUISE - прапор Камеруну. Судно було без вантажу, вантажомісткість танкера - понад 37 тис. тонн. Під час ураження судно знаходилося в дрейфі, в районі 210 км на південний схід від міста Туапсе (Росія) без сигналу автоматичної ідентифікаційної системи.

За словами військових, імовірно, танкер очікував завантаження в морі від іншого судна. Уражено кормову частину, в район гвинто-рульової групи та машинного відділення.

