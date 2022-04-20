Росія ще може підтягувати у бій нові ресурси та резерви наступні два-чотири тижні.

Великий наступ російської армії на східному фронті ще не розпочався.

Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі Радіо НВ.

"Вчора зранку почалися бої на всій лінії фронту, який є на території Донецької, Луганської та Харківської областей. Але це була їх спроба (випробувати - ред.) на міцність наші Збройні сили. Спроба була невдала. На сьогодні вони будуть продовжувати ці спроби. Коли почнеться так званий великий наступ — це питання часу", — зазначив Данілов.

Секретар РНБО також застеріг від оптимістичних прогнозів, що ця битва за Донбас буде останньою та вирішальною: "Попереду ще може бути багато різних речей. Це не є, як раніше казали, останній і рішучий бій. Це один з боїв, який є на території нашої країни, починаючи з 2014 року".

Росія ще може підтягувати у бій нові ресурси та резерви наступні два-чотири тижні, каже Данілов, спираючись на дані розвідок партнерів: "Ми в жодному разі не маємо применшувати міцність нашого ворога: велика країна, людей багато, розуму — не зовсім... Вони там ще є. Крім того, останнім часом ми помітили, що з’являються лівійці і сирійці на фронті - так звані найманці. Тому казати, коли вони у них закінчаться, доволі складно".

Найманці з Лівії та Сирії, за словами Данілова, були знищені в місті Попасна Луганської області.

"Загін був знищений повністю. Він був невеликим — приблизно 20−25 людей. А скільки їх бродить по території Донецької, Луганської областей, яка була частково окупована з 2014 року, сказати складно. Але я не думаю, що їх тисячі. Це може бути 300−500 (людей - ред.): вони фізично більше завезти не можуть, тому що у них там так само йде війна, бойові дії", — додав Данілов.

Раніше стало відомо, що 80% території Луганської області перебуває під контролем Росії.

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