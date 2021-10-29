З 2016 до 2018 рік "Кузня на Рибальському" завдала державі збитків на 475 млн гривень.

Слідчий експеримент підтвердив невідповідність бойових катерів виробництва ПрАТ "Завод "Кузня на Рибальському" вимогам замовника – Збройних сил України та Міноборони.

Про це повідомляє прес-служба Державного бюро розслідувань.

В повідомленні сказано, що слідчі Державного бюро розслідувань 23 та 28 жовтня провели слідчі експерименти з військовими кораблями ПрАТ "Кузня на Рибальському" у межах кримінального провадження щодо змови посадовців Міноборони та керівництва приватних компаній з організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки невідповідної якості.

До експериментів були залучені фахівці Київського науково-дослідного інституту судових експертиз, ТОВ "Цеппелін Україна", які перевіряли роботу обладнання, встановленого на катерах, а також спеціалісти українських суднобудівних підприємств, інші особи.

Також повідомляється, що представники "Кузня на Рибальському" проігнорували запрошення взяти у них участь, натомість співробітники заводу під час проведення експерименту намагались чинити перешкоди.

У ДБР нагадали, що 2 липня 2021 року слідчі Бюро повідомили про підозру колишньому заступнику міністра оборони, голові правління ПрАТ "Кузня на Рибальському" та ще двом колишнім начальникам Департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки МОУ. Цих посадовців слідчі ДБР підозрюють у змові та організації поставок до армійських підрозділів протягом 2016-2018 років військової техніки низької якості. Йдеться про бойові катери та автомобілі невідкладної медичної допомоги, які не відповідають встановленим вимогам та не можуть використовуватися у Збройних силах України.

"Такі дії посадовців завдали державі збитків на суму понад 475 млн гривень", - наголошують в ДБР.

Як повідомляв УНІАН, раніше суд стягнув на користь держави з заводу "Кузня на Рибальському" понад 47 млн грн за неналежний ремонт флагмана ВМС ЗСУ "Гетьман Сагайдачний".

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У листопаді 2017 року між Міністерством оборони України та приватним підприємством було укладено державний контракт з оборонного замовлення на виконання комплексу ремонтно-модернізаційних робіт на фрегаті "Гетьман Сагайдачний".

При цьому вищеназване підприємство свої зобов'язання відповідно до умов державного контракту належним чином не виконало, а повернення різниці коштів, сплачених в якості передоплати і поставку комплектуючих здійснило з порушенням строків виконання робіт. Тому прокуратура, діючи в інтересах Міноборони, звернулася до суду з позовом про стягнення штрафних санкцій.

У зв'язку з цим були заарештовані двоє підозрюваних - екс-заступник Міністра оборони Ігор Павловський і голова правління "кузні на Рибальському" Валерій Шандра.

Автор: Дмитро Хилюк