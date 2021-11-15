Окупаційна влада блокує переговори про обмін з весни 2020 року.

Уповноважена Верховна Рада з прав людини Людмила Денісова заявила, що на території ОРДЛО незаконно утримують не менш як 300 громадян України.

Про це вона сказала в інтерв'ю телеканалу "Дом".

"Якщо ми говоримо про тих громадян України, які були взяті в полон, засуджені за шпигунство на користь України, то за період, коли йде війна, – це 301 громадянин України. З них 30 – жінки. З 301 громадянина 44 – військовослужбовці. І це ми не про всіх можемо знати… І треба не забувати, що 258 наших громадян перебувають у списку зниклих безвісти", - сказала Денісова.

За її словами, переговори про обмін утримуваними заблоковані окупантами з вимогою повного процесуального очищення переданих раніше їм за обміном людей.

Читайте такожНе Росія: Слідча комісія Ради назвала головну причину Іловайської трагедіїОмбудсмен зазначила, що РФ, окупаційна влада на Донбасі вигадує різні причини, щоб не вести переговори з приводу повернення або, як кажуть, обміну "всіх на всіх". Востаннє, коли ці переговори велися, за її словами, навесні 2020 року.

Причому, як зазначила омбудсмен, список на обмін окупаційної влади в рази менший за список полонених українців.

"У них наших громадян – понад 300 людей. У нас стільки цих громадян немає. Коли я востаннє зустрічалася з так званою уповноваженою так званої "ДНР" (це було 3 грудня 2020 р.), нам передали список зі 100 осіб, щоб уточнити, хто з них є, щоб потім проводити переговори. Ми уточнили, що 15 із них – у місцях несвободи на території України, яку контролює наш уряд. Решту або вже звільнено, або немає таких прізвищ, або вони просто не хочуть бути повернутими на окуповану частину", - сказала Денісова.

Вона наголосила, що окупанти під будь-якими приводами не розпочинають переговори щодо подальшого обміну, заявляючи, що процедури попередніх обмінів не завершені.

"Влада ОРДЛО вимагає процесуального очищення для людей, яких передали раніше, у грудні 2019 і навесні 2020. Вони вважають, що поки ці люди процесуально неочищені - тобто якщо людина була засуджена, то має бути помилувана, якщо йшов судовий процес, то він має бути закінченим, а ця людина виправдана, то процедури (передачі - УНІАН) українська влада не завершила. Але процеси для України завершено – нам повернули наших громадян, ми туди передали громадян…", - сказала Денісова.

Раніше повідомлялося, що президент РФ Володимир Путін "прирівняв" товари з окупованих територій Донецької та Луганської областей до російських.

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Автор: Інна Андаліцька