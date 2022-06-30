Під обстрілами опинився десяток бойових машин окупантів.

Десантно-штурмові і сухопутні війська ЗСУ спільними зусиллями "накрили" район зосередження ворожої техніки. Вони обстріляли базу, де зберігалися і обслуговувалися бойові машини росіян.

Про успішну операцію розповіли в прес-центрі Командування Десантно-штурмовими військами ЗСУ. До публікації прикріпили відео з демонстрацією ударів по ворогу.

"Після проведення розвідувальних заходів, артилерійськими підрозділами Десантно-штурмових військ та Сухопутних військ ЗС України було нанесено вогневе ураження по одній із баз зосередження та обслуговування військової техніки противника", — повідомили в командуванні ДШВ.

На відео показується, як українські захисники за допомогою розвідувального безпілотника виявили ворожу базу. На її території знаходилося близько десяти одиниць техніки — від танків до гаубиць. Потім дані використали для нанесення артилерійських ударів. Внаслідок обстрілів на базі виникла пожежа. Кількість знищених машин та особового складу окупаційної армії наразі невідома.

Нагадаємо, це не перша успішна операція ЗСУ 30 червня. Українські захисники також відзначилися прицільним обстрілом рашистів на острові Зміїний. В результаті бомбардування вдалося знищити зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1".

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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