При цьому, сьогодні посольство України в Японії повідомило, що також шукає добровольців з досвідом роботи в галузі медицини, інформаційних технологій та зв'язку.

В Японії 70 громадян, у тому числі 50 колишніх членів Сил самооборони країни і два ветерани Французького іноземного легіону, висловили бажання поїхати в Україну воювати проти РФ.

Представник посольства України повідомив, що йому дзвонили люди, "охочі воювати за Україну", але відмовився розкривати подробиці, передає reuters.

У повідомленні українського посольства в соцмережах від 28 лютого японцям подякували за питання про вступ до "іноземного дегіону" і додали, що "будь-який кандидат повинен мати досвід служби в силах самооборони Японії або пройти спеціальну підготовку".

При цьому, сьогодні в Твіттері посольство України в Японії повідомило, що шукає добровольців з досвідом роботи в галузі медицини, інформаційних технологій, зв'язку або пожежогасіння.

Тим часом, Японія наказала своїм громадянам відкласти поїздки в Україну з будь-якої причини. Це попередження повторив головний секретар Кабінету міністрів Хірокадзу Мацуно, який сказав, що йому відомі повідомлення про добровольців.

Видання наводить приклад японського громадянина Кейіті Курогі, який побажав приєднатися до "інтернаціонального легіону" для боротьби з російськими окупантами після того, як президент України Володимир Зеленський закликав добровольців.

Курогі, 39-річний офісний працівник, який проживає на південному заході Японії, розповів, що подзвонив в посольство України, побачивши в Твіттері заклик до набору добровольців.

"Коли я побачив зображення літніх чоловіків і жінок в Україні, які тримають зброю і йдуть на фронт, я відчув, що повинен піти з ними", — сказав він.

Однак, українське посольство відхилило пропозицію Курогі воювати, пояснивши, що йому не вистачає необхідного військового досвіду.

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