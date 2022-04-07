Він намагався запевнити журналістів, що статистики втрат в Україні Росія не веде.

Головний військком Красноярського краю РФ Андрій Лисенко заявив, що Росія не веде підрахунок загиблих окупантів на війні в Україні. На питання журналістів щодо втрат він відмовився відповідати, аргументувавши це тим, що ставити такі питання "непристойно" та "вульгарно".

Про це пише місцеве видання "Красноярськ онлайн".

Військком заявив, що загибель кожного солдата є його "особистою трагедією". При цьому кількість загиблих він все ж не назвав, оскільки "говорити про якісь цифри вульгарно й недоречно".

"Для мене особисто як для військового комісара будь-який загиблий хлопець – це дуже багато. Це трагедія не лише для батьків, це трагедія для всіх нас. І це моя особиста трагедія, бо я особисто їх відправляв до армії. Я відчуваю за них відповідальність. Тому від цифр, скільки у нас загинуло, скільки красноярців поранено... ми не ведемо таку статистику... Я вважаю, що це певною мірою вульгарно... Ми з кимось порівнюватимемося, чи що? Скільки вас, а скільки у нас? Будь-який громадянин нашій державі дорогий. Я вважаю, що про цифри говорити просто недоречно. Напевно, це десь вульгарно. Вибачте, будь ласка", – заявив Лисенко.

Як повідомляв УНІАН, загальні бойові втрати противника з 24 лютого по 6 квітня орієнтовно склали 18 600 осіб. Водночас РФ втрати приховує.

Крім того, в Україні знищено інші техніку та засоби ворога: танків - 684 одиниці, бойових броньованих машин - 1 861 одиниця, артилерійських систем - 332, РСЗВ - 107, засоби ППО - 55, літаків - 150, гелікоптерів - 135, автомобільної техніки - 1 324, кораблів/катерів - сім, БПЛА оперативно-тактичного рівня - 96, пускових установок ОТРК/ТРК - чотири.

Знищено також 76 цистерн з паливно-мастильними матеріалами та 25 одиниць спеціальної техніки. Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

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