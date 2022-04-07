Втрати окупантів за добу зросли / фото t.me/V_Zelenskiy_official, president.gov.ua
Російська Федерація продовжує повномасштабну війну проти України. З 24 лютого по 7 квітня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 18900 осіб.
Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Крім того, росіяни втратили:
- танків ‒ 698 одиниць;
- бойових броньованих машин ‒ 1891 одиницю;
- артилерійських систем / artillery systems – 332 одиниці;
- РСЗВ - 108 одиниць;
- засоби ППО - 55 одиниць;
- літаків – 150 одиниць;
- гелікоптерів – 135 одиниць;
- автомобільної техніки - 1358 одиниць,
- кораблі /катери - 7 одиниць;
- цистерн з ПММ - 76 одиниць;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 111 одиниць;
- Спеціальна техніка - 25 одиниць;
- Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 одиниці.
Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.
Втрати окупантів / інфографіка УНІАН
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