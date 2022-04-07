Втрати окупантів за добу зросли / фото t.me/V_Zelenskiy_official, president.gov.ua

Російська Федерація продовжує повномасштабну війну проти України. З 24 лютого по 7 квітня загальні бойові втрати противника орієнтовно склали 18900 осіб.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Крім того, росіяни втратили:

  • танків ‒ 698 одиниць;
  • бойових броньованих машин ‒ 1891 одиницю;
  • артилерійських систем / artillery systems – 332 одиниці;
  • РСЗВ - 108 одиниць;
  • засоби ППО - 55 одиниць;
  • літаків – 150 одиниць;
  • гелікоптерів – 135 одиниць;
  • автомобільної техніки - 1358 одиниць,
  • кораблі /катери - 7 одиниць;
  • цистерн з ПММ - 76 одиниць;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня  - 111 одиниць;
  • Спеціальна техніка - 25 одиниць;
  • Пускові установки ОТРК/ТРК - 4 одиниці.

Дані уточнюються. Підрахунок ускладнюється високою інтенсивністю бойових дій.

Втрати окупантів / інфографіка УНІАН

Нагадаємо, що російські окупанти напилися награбованого алкоголю і втопили свою бойову машину десанту (БМД-3).

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