Четверо українських військовослужбовців поранені, ще один зазнав бойового травмування.

Упродовж минулої доби, 17 листопада, на Донбасі постраждали п'ятеро військових ООС.

"Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я військовослужбовців - задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 18 листопада.

Загалом за минулу добу з боку російсько-окупаційних військ штаб ООС зафіксував 14 порушень режиму припинення вогню, 9 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Зокрема, в напрямку Невельського НЗФ відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. У районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.

Читайте такожУ сценарії не було стрілянини: помічниця режисера подала позов проти БолдвінаНеподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції ООС двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Поблизу Кряківки бойовики здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.

Біля Причепилівки незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. У бік Кримського - вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.

Позиції українських військових біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм. У напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем. А в районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.

Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.

Станом на 7:00 ранку 18 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Нью-Йорка бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій окупантів немає.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Донецькій області затримали п'яного бойовика, який заблукав та сам вийшов на позиції ЗСУ.

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Катерина Комолова