Упродовж минулої доби, 17 листопада, на Донбасі постраждали п'ятеро військових ООС.
"Внаслідок ворожих дій четверо військовослужбовців Об’єднаних сил дістали поранення, ще один зазнав бойового травмування. Воїни перебувають в лікувальному закладі. Стан здоров’я військовослужбовців - задовільний. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться в ранковому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил станом на 7:00 18 листопада.
Загалом за минулу добу з боку російсько-окупаційних військ штаб ООС зафіксував 14 порушень режиму припинення вогню, 9 з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
Зокрема, в напрямку Невельського НЗФ відкривали вогонь з мінометів калібру 120 мм. У районі Новоолександрівки окупанти двічі здійснили обстріл з мінометів калібру 82 мм та 120 мм, а також зі станкових протитанкових гранатометів.
Читайте такожУ сценарії не було стрілянини: помічниця режисера подала позов проти БолдвінаНеподалік Золотого-4 російські найманці обстріляли позиції ООС двічі, застосовуючи міномети калібру 120 мм та станкові протитанкові гранатомети. Поблизу Кряківки бойовики здійснили обстріл з артилерії калібру 152 мм.
Біля Причепилівки незаконні збройні формування тричі відкривали вогонь, використовуючи артилерію калібру 152 мм, міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети та великокаліберні кулемети. У бік Кримського - вели вогонь з мінометів калібру 82 мм і станкових протитанкових гранатометів.
Позиції українських військових біля Мар'їнки потрапили під обстріл з мінометів калібру 82 мм. У напрямку Лебединського збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з гранатометів різних систем. А в районі Шумів окупанти застосували станкові протитанкові гранатомети.
Крім того, на Луганщині зафіксовано проліт безпілотного літального апарату, ймовірно типу "Орлан-10", з перетином лінії зіткнення.
Станом на 7:00 ранку 18 листопада з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню. Поблизу Нью-Йорка бойовики вели вогонь з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Втрат серед військовослужбовців внаслідок дій окупантів немає.
Як повідомляв УНІАН, раніше в Донецькій області затримали п'яного бойовика, який заблукав та сам вийшов на позиції ЗСУ.
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