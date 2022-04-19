Українські воїни взяли бранця і чимало трофейної зброї.

Українські захисники К2 54 ОМБр розгромили російських окупантів у Донецькій області, коли ті пішли в атаку на позиції ЗСУ. Злагоджена робота захисників України змусила ворогів шукати порятунку в лісосмузі, де практично всі вони і залишилися.

В результаті ЗСУ взяли бранця і чимало трофейної зброї. Відео роботи К2 54 ОМБр опублікували волонтери фонду"Повернись живим".

"Українські воїни на Донеччині не тільки відбили ворожу атаку на власні позиції, а й змусили окупантів рятуватися втечею в лісосмугу в надії перечекати обстріл. Але сталося не так, як ворогам думалося - більшість з них серед дерев і залишилися, а одного пораненого рашиста наші захисники взяли в полон і захопили чимало трофейної зброї", - зазначили волонтери.

На відео українські воїни показують захоплені після атаки рашистів у селі Донецької області трофеї. Вони також розповідають про бій. Отримавши по зубах від українців, окупанти спробували сховатися спочатку в будівлях в селі, а потім – в лісосмузі.

В результаті практично вся група загарбників - їх було близько 30 осіб - знищена. Ліквідовано також командира групи-окупанта з позивним "Кабан". Одного пораненого окупанта взяли в полон.

Як повідомляв УНІАН, за даними Генштабу з 24 лютого по 19 квітня українськими захисниками ліквідовано вже 20,8 тис. окупантів.

Зазначимо, з 18 квітня армія РФ почала другу фазу війни в Україні - наступ на Донбас.

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