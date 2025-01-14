Ситуацію охарактеризували як складну, але стабільну.

У Сумській обласній військовій адміністрації спростували повідомлення про те, що російські окупаційні сили прорвали кордон біля населених пунктів Журавка та Проходи.

На сторінці ОВА у соціальній мережі Facebook зазначається, що Сили безпеки та оборони не підтвердили інформацію про прорив, яку розповсюджують у мережі. Наразі ситуація на кордоні залишається складною, але стабільною. Сили оборони готові дати відсіч ворогу:

"Протягом останнього місяця, як і раніше, фіксуються деякі спроби ворожих диверсійно-розвідувальних груп зайти на територію Сумської області. Але всі ці ДРГ знищуються нашими захисниками і захисницями".

Російські ДРГ на Сумщині

Прикордонники неоднарозово повідомляли, що загарбники відправляють на територію України свої диверсійно-розвідувальні групи. Відомо, що Сумщина є для них одним з найбільш поширених напрямків.

Відео дня

Днями про перетин українського кордону на півночі області повідомляли у американському Інституті вичення війни. За їхніми даними, окупанти могли просунутися на захід від Журавки.

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