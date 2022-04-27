Одного із загиблих подано на нагородження за геройський вчинок під час бойового зіткнення.

Двоє з помилуваних президентом України засуджених ветеранів АТО загинули на війні з Росією, одного із них подано на нагородження посмертно за геройський вчинок під час бойового зіткнення.

Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Олексій Дніпров на брифінгу.

Він зазначив, що президент на початку повномасштабної військової агресії Росії проти України на підставі рішення комісії з питань помилування прийняв рішення про помилування засуджених ветеранів Антитерористичної операції, які виявили бажання зі зброєю в руках захищати країну.

"На жаль, двоє з помилуваних засуджених загинули в боях з російськими окупантами. Один з них подається на нагородження посмертно за геройський вчинок під час бойового зіткнення" - сказав Дніпров.

Довідка УНІАН. За даними Міністерства юстиції України, від початку відсічі збройної агресії і станом на 9 квітня президент Володимир Зеленський підписав три укази про помилування, завдяки яким 363 засуджених взяли до рук зброю й пішли на захист України.

Зазначалось, що клопотання про бажання служити продовжують надходити від засуджених. Ув’язнені отримали право звертатися до прокуратури і суду щодо звільнення з-під варти для служби у Збройних силах за статтею 616 КВК України та користуються цією можливістю.

Вас також можуть зацікавити новини: