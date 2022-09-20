За словами Вершбоу, на Путіна зростає тиск з боку прихильників жорсткої лінії.

Після ганебної поразки на Харківському напрямку Росія, ймовірно, перегрупує свої сили, намагаючись скасувати принаймні деякі нещодавні досягнення ЗСУ та консолідувати контроль над Донбасом.

Про це в інтерв'ю ТСН заявив колишній помічник міністра оборони США зі справ міжнародної безпеки та колишній заступник генсека НАТО Александр Вершбоу.

"На Путіна зростає тиск з боку прихильників жорсткої лінії з метою посилення конфлікту, враховуючи загальну мобілізацію", - наголосив він.

Відео дня

Та, за словами Вершбоу, Путін навряд чи на це піде через побоювання виникнення громадської опозиції війні та повалення його самого.

"Путін все ще сподівається, що російський енергетичний шантаж підірве європейську підтримку санкцій з настанням зими, і що США та їхні союзники втомляться від тягаря озброєння України перед обличчям російських загроз ескалації", - каже екс-заступник генсека НАТО.

Нагадаємо, армія України дає гідну російським окупантам - наприкінці серпня наші Збройні сили пішли в контрнаступ. На Харківщині було звільнено багато населених пунктів, противники тікали й кинули сотні одиниць військової техніки.

Вас також можуть зацікавити новини: