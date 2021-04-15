Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що ніякі спроби тиску з боку Росії не матимуть успіху.
Про це йшлося на засіданні ТКГ 14 квітня, повідомляє ZN.UA.
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Він назвав проблемним просування переговорів щодо питань політичного, гуманітарного й економічного характерів, якщо не виконана головна й базова умова – повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі.
Делегація також порушує питання безперешкодного доступу Червоного Хреста й інших гуманітарних організацій до утримуваних осіб; звільнення утримуваних осіб; вільний та безперешкодний доступ СММ ОБСЄ; допуск представників МАГАТЕ до ядерних об’єктів в ОРДЛО.
Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня.
Стягування Росією військ до кордону з Україною
- 30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.
- За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.
- 31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.
- Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.
- США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.
- 8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.
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