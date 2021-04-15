Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня.

Голова української делегації у Тристоронній контактній групі Леонід Кравчук заявив, що ніякі спроби тиску з боку Росії не матимуть успіху.

Про це йшлося на засіданні ТКГ 14 квітня, повідомляє ZN.UA.

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Він назвав проблемним просування переговорів щодо питань політичного, гуманітарного й економічного характерів, якщо не виконана головна й базова умова – повне і всеосяжне припинення вогню на Донбасі.

Делегація також порушує питання безперешкодного доступу Червоного Хреста й інших гуманітарних організацій до утримуваних осіб; звільнення утримуваних осіб; вільний та безперешкодний доступ СММ ОБСЄ; допуск представників МАГАТЕ до ядерних об’єктів в ОРДЛО.

Наступне чергове засідання ТКГ заплановано на 28 квітня.

Стягування Росією військ до кордону з Україною

30 березня Головнокомандувач Збройних сил України генерал-полковник Руслан Хомчак заявив, що РФ зосередила вздовж кордону України і на тимчасово окупованих територіях 28 батальйонних тактичних груп і під виглядом підготовки до навчань планує ще стягнути до 25 батальйонних тактичних груп, що створює загрози військовій безпеці нашої держави.

За даними ЗСУ, окупанти на Донбасі підсилюють передові підрозділи розвідувальними групами і снайперськими парами, проводять тренування особового складу із задіянням інструкторів Збройних сил РФ. Також російсько-окупаційні війська тримають у готовності до застосування чергові підрозділи артилерії на певних напрямках, зокрема, у населених пунктах на окупованій території України.

31 березня The New York Times повідомила, що Росія стягує чотири тисячі військових до кордону з Україною.

Командування збройних сил США в Європі підвищило свою бойову готовність до найвищого рівня після відновлення бойових дій між російськими бойовиками і українськими військовими в Донецькій області на сході України.

США зажадали від Росії пояснень через стягування своїх військ до кордону з Україною, а також попередили Росію про реакцію в разі агресії щодо України.

8 квітня Хомчак заявив, що ситуація контролюється, а українські військові готові реагувати як на загострення ситуації на тимчасово окупованій території Луганської та Донецької областей, так і вздовж усього українсько-російського кордону.

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Автор: Яна Ставська