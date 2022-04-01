До 42 автобусів, які супроводжують машини Червоного хреста та ДСНС, приєдналося багато приватного транспорту.

Евакуаційна колона з Бердянська вже вирушила до Запоріжжя.

Про це повідомляє Маріупольська міськрада у Telegram.

"Евакуаційна колона з Бердянська вирушила до Запоріжжя", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до 42 автобусів, які супроводжують машини Червоного хреста та ДСНС, приєдналося багато приватного транспорту.

"Сьогодні очікуємо на прибуття рекордної кількості маріупольців", - додали у міськраді.

Раніше у мерії міста повідомляли, що Маріуполь залишається закритим для в'їзду і дуже небезпечним для виїзду на особистому транспорті. Також окупанти категорично не пропускають в місто гуманітарні вантажі.

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