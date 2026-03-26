Українські дрони зупинили один з найбільших НПЗ Росії на невизначений термін, - Reuters

Наразі невідомо, коли підприємство зможе відновити роботу.

Один з найбільших нафтопереробних заводів Росії - "Киришинефтеоргсинтез" - зупинив роботу після атак українських дронів. Про це повідомляє Reuters з посиланням на джерела в нафтопереробній галузі РФ.

Зазначається, що атаки українських дронів спричинили пожежі в деяких частинах заводу, загорілися дві основні та кілька допоміжних установок.

Одне з джерел зазначило, що важко оцінити, скільки часу знадобиться на ремонт пошкодженого обладнання.

Reuters зазначає, що зупинка НПЗ "Киришинефтеоргсинтез", ймовірно, поглибить проблеми Росії з постачанням нафти, оскільки близько 40% її потужностей з експорту сирої нафти вже було зупинено внаслідок попередніх українських атак, захоплення танкерів та зупинки транзиту російської нафти нафтопроводом "Дружба".

За даними джерел, у 2024 році НПЗ "Киришинефтеоргсинтез" переробив 17,5 млн тонн нафти (350 000 барелів на добу), що становило 6,6% від загального обсягу нафтопереробки в Росії.

Підприємство виробило 2 млн тонн бензину, 7,1 млн тонн дизельного палива, 6,1 млн тонн мазуту та 600 000 тонн бітуму.

Удари по енергетиці РФ - інші новини

Сили оборони активізували удари по російських енергетичних об’єктах. 25 березня стало відомо, що внаслідок атак російський нафтоекспортний порт Усть-Луга зупинив експорт нафти.

До цього українські дрони "проінспектували" порт Приморськ. Після атаки експорт нафти з порту було призупинено.

Водночас 26 березня стало відомо, що порт Приморськ відновив відвантаження нафти.

Вас також можуть зацікавити новини: