'Дим було видно навіть у Фінляндії': українські дрони обвалили експорт нафти з РФ, - Reuters

Депутат парламенту Фінляндії запропонував ЄС запровадити суворіші санкції задля зупинки експорту російської нафти.

Ключовий нафтоекспортний російський порт на Балтиці Усть-Луга призупинив відвантаження нафти та нафтопродуктів після масованої атаки українських дронів, повідомляє Reuters.

За словами співрозмовників видання, дронова атака спричинила пожежу, дим від якої було видно навіть у Фінляндії.

Reuters зазначає, що атаки українських дронів на балтійські порти РФ стали одними з найбільших ударів по російських об'єктах з експорту нафти за чотири роки війни і, ймовірно, посилять невизначеність на світових нафтових ринках, що спричинена конфліктом на Близькому Сході.

Російські офіційні особи підтвердили, що в Усть-Лузі спалахнула пожежа після атаки українських безпілотників.

Журналісти нагадують, що нещодавно українські безпілотники атакували інший ключовий нафтоекспортний порт РФ на Балтиці - Приморськ.

Директор округу берегової охорони Фінської затоки Юкка-Пекка Лумілахті повідомив Reuters, що пожежа в Приморську не була повністю ліквідована.

"Там все ще горить майже так само, як і на початку. Це справді величезні пожежі, і там величезна кількість диму", - зазначив він, додавши, що витоку нафти через атаки наразі не зафіксовано.

Зі свого боку член парламенту Фінляндії Хейккі Аутто у розмові з Reuters зазначив, що "Європейський Союз мав би ввести суворіші санкції, щоб зупинити експорт російської нафти, не чекаючи, поки це зроблять українські дрони".

За даними Reuters, минулого року з порту Усть-Луга було експортувано 32,9 млн тонн нафтопродуктів, а з порту Приморськ - 16,8 млн тонн. Це ключові порти, через які здійснюється експорт російської нафти на Балтиці. За даними відкритих джерел, вони забезпечують 60-70% російського нафтового експорту на Балтиці.

Удари по енергетичній інфраструктурі Росії

Після атаки дронів експорт нафти з російського порту Приморськ було зупинено.

Українські дрони завітали до порту Приморськ 22 березня та в ніч на 23 березня. За попередньою інформацією, під удар потрапив резервуарний парк і нафтоналивна інфраструктура.

За день до атаки на Приморськ, українські "пташки" проінспектували Саратовський НПЗ. В результаті удару пошкоджено установку вторинної переробки нафти та вертикальний резервуар РВС-10000.

