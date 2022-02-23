За вчора на рахунки фонду "Повернись живим" надійшло 20 млн 502 тис. 560 грн. Тобто за один день війську допомогли більше, ніж за весь 2021 рік.
Про це повідомляє "Повернись живим" у своєму Facebook.
"Рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів, — каже директор "Повернись живим" Тарас Чмут, — чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах. Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає".
Також у фонді подякували всім, хто долучився та долучається до допомоги.
"Люди, ви неймовірні! Найкращий тил! Найсильніша поміч війську!" - звернулися до небайдужих людей, які відгукнулися, у "Повернись живим".