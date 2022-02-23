Військовий відділ фонду у режимі 24/7 конвертує благодійні внески у реальну допомогу на передовій.

За вчора на рахунки фонду "Повернись живим" надійшло 20 млн 502 тис. 560 грн. Тобто за один день війську допомогли більше, ніж за весь 2021 рік.

Про це повідомляє "Повернись живим" у своєму Facebook.

"Рівень фінансової підтримки, який фонд отримав за останні кілька тижнів, — каже директор "Повернись живим" Тарас Чмут, — чергове свідчення того, що Україна та українці готові боротися з Росією у всіх можливих формах та проявах. Наразі фонд має сотні заявок від військових, які ми оперативно обробляємо, щоб посилювати армійців, і вигравати державі час там, де вона не встигає".

Також у фонді подякували всім, хто долучився та долучається до допомоги.

"Люди, ви неймовірні! Найкращий тил! Найсильніша поміч війську!" - звернулися до небайдужих людей, які відгукнулися, у "Повернись живим".

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