FT: Путіна переконали, що Росія захопить Донбас до осені

Російське командування переконало Путіна, що Донбас може бути повністю захоплений за кілька місяців, що Кремль розглядає як важіль для подальших переговорів.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що його армія нібито наближається до "остаточної поразки ворога" та зосереджена на завершенні війни на своїх умовах. Він впевнений, що окупанти візьмуть під контроль Донбас до осені цього року, повідомляє Financial Times з посиланням на джерела, обізнені із закулісними обговореннями.

"Я думаю, що все добігає кінця, але це все ще серйозна річ", – сказав Путін на рідкісній прес-конференції в суботу, додавши, що опір України, на його думку, поступово слабшає.

За даними джерел, вищий російський командир переконав Путіна, що їхні сили можуть захопити весь Донбас вже до цієї осені. Диктатор планує використати можливі успіхи на фронті для посилення своїх вимог у будь-яких переговорах і підвищення ціни припинення вогню.

Відео дня

Українські розвідники попереджають, що захоплення Донбасу може стати лише проміжною метою. За словами заступника керівника української військової розвідки Вадима Скібіцького, подальші вимоги Москви можуть включати й інші регіони.

"Потім Путін стверджуватиме, що Херсон і Запоріжжя… також мають бути передані", – зазначив Скібіцький, підкресливши ризик розширення російських територіальних претензій.

За словами джерел, Путін дедалі жорсткіше наполягає на своїх умовах і не демонструє готовності до компромісів навіть щодо поточної лінії фронту, хоч кілька разів говорив про замороження лінії фронту на різних етапах війни.

"Я наполягав на тому, щоб він закінчив на нинішніх лініях фронту. Але він постійно каже: "Ні, я не можу йти на компроміс у цьому питанні"", – сказав один із співрозмовників, знайомих із його позицією.

Війна в Україні - що з мирними переговорами

Як повідомляв УНІАН, Путін може розглядати значно ширші територіальні цілі у війні проти України, включно з потенційними амбіціями щодо Києва та Одеси, попри публічні заяви про зосередження на Донбасі.

Водночас ЗМІ пишуть, що Росія та Україна не бачать значного сенсу у продовженні мирних переговорів за посередництва США, попри публічні заяви Вашингтона про прогрес.

Вас також можуть зацікавити новини: