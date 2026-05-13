США відправили до України військових, щоб перейняти досвід роботи з дронами, - Гегсет

Досвід ЗСУ, як для наступу, так і для оборони, вивчається та впроваджується американською армією.

Американські військові були відправлені до України з метою засвоєння застосування безпілотних технологій на полі бою та впровадження цього досвіду в армії США. Про це під час слухань у Сенаті США сказав міністр війни США Піт Гегсет.

Таким чином очільник Пентагона відповів на питання сенатора-республіканця Мітча Макконнелла про те, чи існують заборони для високопосадовців США їздити до України.

У цьому питанні сенатор послався на слова міністра армії США Дена Дрісколла про те, що Україна – це "Кремнієва долина військової справи".

Як відзначив Гегсет, до України було відправлено багато високопосадовців і завдяки цьому багато чого вдалося навчитися.

"Насправді я особисто схвалив направлення додаткового персоналу туди для навчання на полі бою з використанням дронів – як для наступу, так і для оборони, – аби переконатися, що ми засвоюємо всі можливі уроки з цього конфлікту та впроваджуємо їх у режимі реального часу в тому, як ми захищаємося та переходимо в наступ в епоху, коли вимагається домінування дронів. І саме тому в цьому бюджеті стільки коштів на ініціативу "Домінування дронів", щоб засвоїти уроки, отримані в Україні та з інших полів битв, і забезпечити їх якомога швидше застосування в усіх бойових силах", - наголосив він.

Нова оборонна угода

Як повідомляв УНІАН, уряди Сполучених Штатів і України розробили проєкт меморандуму з визначенням умов потенційної нової оборонної угоди між країнами. Ця угода має дозволити Україні експортувати в США воєнні технології й виробляти дрони на спільних підприємствах з американськими компаніями.

