В Австрії дедалі більше ресторанів змушують гостей платити за поділ страв

Деякі заклади беруть до 11 євро за додаткову чисту тарілку.

Для багатьох туристів знайомство з місцевою гастрономією є невід'ємною частиною подорожі. І щоб спробувати більше різноманітних страв, вони нерідко замовляють одну порцію на кількох осіб, особливо якщо ці порції досить великі.

Однак в Австрії ця звичка туристів зіткнулася з неприємним нюансом – все більше місцевих ресторанів беруть плату за додаткову тарілку з гостей, які бажають розділити їжу, пише Kreiszeitung.

Видання нагадує, що близько двох років тому елітний ресторан на озері Вертерзее потрапив у заголовки газет, коли його власник взяв 8 євро за порожню тарілку. Піцерія в Гріскірхені пішла ще далі, взявши 11 євро за "спільну страву".

"Це дійсно надмірно, обурливо", – поскаржився місцевому виданню Heute один із клієнтів, який відвідав згадану піцерію зі своєю дружиною та двома дітьми. Оскільки діти ще занадто малі, щоб з’їсти цілу піцу, здавалося логічним розділити страву на дві тарілки. Однак у меню було вказано, що піца завжди оплачується за особу. Якщо двоє гостей ділять одну й ту саму піцу, ресторан стягує додаткові 11 євро, що відповідає ціні найдешевшої піци. Сім'я вирішила замовити другу піцу.

Своєю чергою ресторатор із Зальцбурга Ернст Пюрінгер спробував виправдатися, назвавши практику постійного ділення піци "просто поганою звичкою, що вийшла з-під контролю".

За його словами, з огляду на різке зростання витрат на персонал, енергію та оренду, підприємствам необхідно отримувати певний рівень доходу. Якщо за столом сидять двоє гостей, але замовляють лише одну страву, необхідний дохід з кожного місця знижується, тоді як загальні витрати залишаються практично незмінними.

При цьому він зазначив, що деякі ресторатори виявляють гнучкість і не беруть додаткову плату з клієнтів з маленькими дітьми, "якщо загальний дохід достатній".

Інші незадоволені клієнти також ділилися своїм досвідом на Reddit.

"За словами моєї тітки, так само справи йдуть і в одному відомому ресторані в Лінц-Урфарі. Там відбувався день народження. Двоє дітей моєї кузини хотіли розділити шніцель, бо цілий був би завеликим для кожного з них. Чи могли вони отримати ще одну тарілку? Так, але це коштуватиме x євро, я не знаю точну суму", – написав один із користувачів.

За даними Федерального центру харчування Німеччини, "тарілка грабіжників" (від німецького Räuberteller) – це найпростіший спосіб познайомити дітей з різноманітністю меню. Діти можуть їсти разом із батьками, куштувати нові страви та звикати до різних смаків. Хоча в деяких меню є спеціальні дитячі страви, за даними Гамбурзького центру захисту прав споживачів, вибір зазвичай обмежується картоплею фрі, шніцелем і нагетсами – багато смаженої їжі, мало поживних речовин.

Деякі користувачі закликають до бойкоту ресторанів з такими надбавками, тоді як інші виявляють розуміння до рестораторів.

"Я прекрасно розумію, що 8 євро – це занадто. Але як ресторатор, я розумію логіку, що лежить в основі. Просто є певний піковий час, коли всі столики завжди зайняті, й ви розраховуєте дохід, який вам потрібно отримати з кожного гостя. Якщо сім'ї приходять і замовляють дві страви, а три тарілки залишаються порожніми, ви просто не зможете отримати бажаний дохід, і, звичайно, ви б воліли п'ять повних тарілок", – написав інший користувач.

При цьому в коментарях на Reddit видно, що деякі клієнти можуть змиритися з надбавкою в 1-2 євро. Однак при "захмарних цінах" у 8-11 євро багато хто відмовиться від відвідування ресторану, навіть не зробивши замовлення.

Інші дивні доплати в ресторанах Європи

Як раніше повідомляв УНІАН.Туризм, один із ресторанів в іспанському містечку Гельвеш, що працює за системою all-you-can-eat, запровадив штрафи для клієнтів, які набирають занадто багато їжі, а потім їх нудить прямо в закладі.

Тим часом, у більшості італійських ресторанів клієнтам доводиться платити так зване "коперто", тобто плату за столик. Зазвичай вона становить 1-2 євро з кожної людини – у кращому випадку гостям натомість приносять кошик з хлібом або інші прості частування, але досить часто доплачувати доводиться просто за те, що ви їсте в закладі, а не берете страви на винос.

