РФ, ймовірно, відмовляється від Степногірська: комбриг розкрив, що відбувається

За словами військового, очевидно, противник активізується в іншому місці.

Російські окупанти ймовірно відмовляються від наступу на Степногірськ на Запоріжжі, де ворог зазнав великих втрат. Про це в ефірі телемарафону заявив командир 128 окремої гірсько-штурмової Закарпатської бригади Ігор Бурдейний.

"Щодо населеного пункту Степногірськ, то хочу запевнити у тому, що він повністю під контролем Сил оборони України. Противник намагається показати свою присутність на даному напрямку. Це він робить, завдаючи ударів артилерією, застосовуючи FPV-дрони. Присутність самого противника у насаленому пункті фактично відсутня. Він на цьому напрямку зазнав серйозних втрат та, скоріш за все відмовляється від цього напрямку", - заявив військовий.

Ймовірно, противник шукає нові шляхи для того, щоб проводити наступальні дії. За даними Бурдейного, вочевидь противник намагатиметься проводити наступальні дії в центрі смуги, де тримає оборону воїни бригади, – напрямок населених пунктів Лук’янівка, Павлівка. Саном на зараз, за його словами, обстановка там повністю контрольована, ворог відсутній.

"Українські військові знаходяться у решті населених пунктів, зокрема, у Малих Щербаках, Степовому, тому ми повністю контролюємо обстановку на даному напрямку", - наголосив командир бригади.

Він зазначив, що підрозділи, які були на Степногірському напрямку, противник відвів, ймовірно, буде доукомплектовувати та застосує на інших напрямках. Водночас росіяни шукають слабкі місця в обороні ЗСУ, додав Бурдейний. За його словами, станом на зараз, у зоні відповідальності 128-ї бригади противник застосовує техніку лише для евакуації поранених.

Як додав військовий, щоб показати свою присутність, росіяни діють малими групами, але просунутися їм не вдається.

Степногірськ у центрі уваги

Як писав УНІАН, речник Сил оборони півдня Владислав Волошин розповідав, що росіяни узбережжям колишнього Каховського водосховища намагаються прорватися та взяти під контроль Степногірськ. Звідти Сили оборони вибивали противника, успіху ворог там не має, але Степногірськ - один з пріоритетів для росіян.

Степногірськ має стратегічне значення як для українських військ, так і для армії РФ. Начальник відділення комунікацій 65-ї окремої механізованої бригади Сергій Скібчик заявив, що Степногірськ - точка, з якої окупанти можуть перерізати логістичну трасу Комишуваха - Таврійське - Оріхів, що для логістики ЗСУ (у випадку вдачі противника) може стати великою проблемою.

