Наші воїни крок за кроком відвойовують територію Луганської області, зазначив очільник Луганської ОВА.

Росія перекинула у напрямок міста Кремінна Луганської області найбільш боєздатні підрозділи та важку техніку.

Це означає, що російські окупанти там потроху просідають, розповів очільник Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай в ефірі Espreso.TV.

Чиновник зазначив, що Сили оборони України крок за кроком відвойовують територію Луганської області.

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"…і дійсно (вороги - Ред.) перекидають у напрямок Кремінної нові підрозділи, найбільш там боєздатні - це десантні підрозділи, декілька батальйонів туди кинули, плюс перекидали туди і важку техніку, ну, в першу чергу, це означає, те, що все ж таки вони там просідають потроху…", - сказав Гайдай.

Ситуація в Луганській області - що треба знати сьогодні

Нещодавно у мережі повідомляли, що Кремінну звільнили від росіян. Потім Сергій Гайдай сказав, що ця інформація неправдива.

Голова Луганської ОВА підкреслив, що місто й досі захоплене окупантами, і тривають досить важкі бої.

29 грудня чиновник поділився, що наші воїни просунулися вперед у напрямку Кремінної на понад два кілометри.

Загарбники окупували Кремінну у квітні минулого року. Захисники України наприкінці літа пішли у контрнаступ, і в Луганській області вже звільнили 12 населених пунктів.

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