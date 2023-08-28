Він заявив, що Україна має право воювати так, як хоче. До речі, вона обрала грамотну стратегію.

Військові США висловлюють своє розчарування тим, як Україна веде свій контрнаступ. Це насторожує. Американські офіцери, схоже, мають "нереалістичні очікування щодо того, чого може досягнути одна контрнаступальна операція".

Про це заявив генерал США у відставці Джек Кін для The Wall Street Journal. На його переконання, США мають зосередитись на допомозі Україні вести війну так, як вона хоче, а не "цвірінькати збоку".

США очікували те, чого чекали росіяни

Американське військове керівництво хоче, щоб Україна зосередила оснащені та навчені Заходом сили для контрнаступу на одній ділянці в західній частині Запорізької області для швидкого прориву російської оборони та звільнення Мелітополя. Повідомляється, що американські офіційні особи роздратовані тим, що Україна зберегла велику кількість сил на сході, зокрема в районі міста Бахмут, і що Україна здійснює численні наступальні атаки по всій ділянці фронту в Запорізькій області, а не в одній точці.

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"Ніхто в американській армії сьогодні не розробляв широкомасштабні механізовані операції проти серйозного та боєздатного ворога, який використовує комплексну оборону. Останній раз це була кампанія Меца у Франції в 1944 році, яку очолив генерал Джордж С. Паттон. Масована атака на Мелітополь, якої дехто вимагає, є найбільш очевидним, що Україна могла б зробити, і зосередила б наступальну бойову міць України на шляху до найкоротшої дороги до моря. Такий підхід здається привабливим і з військової точки зору обґрунтованим. Біда в тому, що так само думали і росіяни", - наголосив генерал.

Кін зауважив, що окупанти на цій осі розгорнули найсильніші підрозділи, окопалися та підготували інші фортифікаційні споруди. Їхні найкращі пілоти знаходяться в цьому районі і готові до української атаки. Рік вони укріплювали Мелітополь і Токмак.

"Ця найкоротша дорога до моря є також найкраще підготовленою частиною російської оборони на фронті. Українці фактично зробили цей маршрут пріоритетним і нещодавно досягли важливих здобутків. Але вони також атакували далі на схід у Запорізькій області і досягли там успіхів. Зусилля, яке, здається, найбільше обтяжує американських посадовців, це спроба України відвоювати місто Бахмут, яке група "Вагнера" захопила величезною ціною цієї весни. Військові експерти США, схоже, хочуть, щоб українці втрималися на всіх інших фронтах і зосередилися на єдиному ударі в бік Мелітополя", - пише генерал.

Втім, він вважає такі поради "військовою недбалістю".

ЗСУ просуваються по кількох осях

Добре розроблені механізовані кампанії майже завжди просуваються по кількох осях, а не по одній. Саме це робили коаліції під керівництвом США проти Іраку в 1991 і 2003 роках. Так американці, німці та Радянський Союз воювали у Другій світовій війні.

"Причина проста: просування вздовж однієї осі дозволяє окупантам в обороні повністю зосередитися на зупинці цього просування. У цьому випадку росіяни майже напевно перекинули б сили з інших частин фронту так швидко, як могли, щоб зупинити наступ українців на Мелітополь", - зауважив Кін.

Росіяни передислокували війська на Запоріжжя. Вони не надіслали більше підкріплень, частково тому, що українські атаки затиснули їх уздовж лінії. Український контрнаступ навколо Бахмуту залучив елементи кількох російських повітряно-десантних дивізій та окремих бригад, щоб утримувати там лінію. Ці підрозділи воювали в Луганській і Харківській областях і були готові для посилення Мелітопольського напрямку.

"Зараз їх товчуть навколо Бахмута, тому що українці продовжують тиснути на місто, яке росіяни не готові втрачати. Українська атака далі на схід у Запоріжжі також притиснула російські сили до цього сектора, який інакше міг би зміститися на захід. Подібні менш масштабні українські атаки в інших місцях уздовж лінії мали такий же ефект. Український тиск уздовж лінії позбавив росіян майже будь-якого значущого резерву, за допомогою якого можна було б протистояти великому українському прориву", - зазначив Кін.

Зупиніть критику

Генерал додав, що звільнення Мелітополя не стане ключовим у цій війні. Вимоги, щоб Україна зосередилась на стратегії звільнення цього міста, у поєднанні з погрозами припинити допомогу для майбутніх операцій, свідчать про те, що принаймні "деякі з тих, хто критикує український наступ, несерйозно хочуть допомогти Україні звільнити всю її територію".

"Якщо це так, і якщо позиція Пентагону полягає в тому, що він не очікує, що Україна звільнить свій народ, було б краще сказати про це чітко, ніж робити косі та неточні нападки на те, як Україна воює. Для США є життєво важливим інтересом національної безпеки, щоб Україна звільнила свою землю та свій народ від російської агресії. Америка повинна припинити критику щодо того, що робить Україна, і натомість зосередитися на допомозі Україні досягти наших спільних цілей якомога швидше. Це була б розумна стратегія", - зазначив Кін.

Джек Кін - генерал США у відставці, колишній заступник начальника штабу армії США, а також голова правління Інституту вивчення війни. Кін звільнився з військової служби в 2003 році.

Контрнаступ ЗСУ

Як повідомляв УНІАН,уУкраїнське командування переглянуло тактику дій ЗСУ через великі втрати, понесені в перші дні контрнаступу.

Як пише The Economist, Україна отримала лише 60 танків "Leopard", незважаючи на обіцянки про сотні. Також відзначається, що в української армії дефіцит машин для розмінування.

Офіційні особи США все більше критикують контрнаступальну стратегію України та похмуро оцінюють її перспективи на успіх. Це поглиблює напругу між Києвом і Вашингтоном у найкритичніший момент війни.

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