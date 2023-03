Литва активно готується до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку цього року, де, серед інших важливих питань, буде досягнуто згоди щодо перспективи членства України в Альянсі.

6 березня голова міністерства оборони Литви Арвідас Анушаускас провів зустріч з першим заступником міністра оборони України генерал-лейтенантом Олександром Павлюком.

Як інформує сайт литовського міністерства, Павлюк розповів литовській стороні про досвід України в інтеграції парамілітарних структур у Збройні Сили.

"Уроки, отримані в Україні, допомагають нам цілеспрямовано розвивати наші військові спроможності. Ми також займаємо тверду позицію підтримувати Україну всіма можливими способами й готуємо новий пакет допомоги Україні", – сказав Анушаускас під час зустрічі.

Відео дня

Міністр також підкреслив, що Литва активно готується до саміту НАТО, який відбудеться у Вільнюсі влітку цього року, де, серед інших важливих питань, буде досягнуто згоди щодо перспективи членства України в Альянсі.

Як нагадує міністерство оборони Литви, на сьогодні Вільнюс надав Києву військову допомогу на суму майже 409 мільйонів євро. Значну її частину становить військова підготовка українських військових.

Війна в Україні: допомога Литви

Литовці з самого початку війни активно допомагають Україні. Зокрема, у травні 2022 року мешканці Литви за 3,5 дні зібрали 5 млн євро на "Байрактари" для ЗСУ.

Після цього вони знову почали збір грошей, однак вже на морські безпілотники. Їх назвали "PEACE Дец", "Yes to peace" ("PEACE Да"), а другий - "Duke of Peace" ("PEACE Дюк").

Крім того, Литва пообіцяла передати Україні боєприпаси для 155 мм артилерії та виконати контракт з виробниками зимового одягу для українських військових.