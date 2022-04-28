Рішення щодо дій РФ в українській державі в Палаті громад Канади прийняли одноголосно.

У парламенті Канади в середу, 27 квітня, вирішили, що дії Російської Федерації в Україні необхідно називати геноцидом.

За таке рішення парламентарі одноголосно проголосували, пише Reuters.

За даними агентства, члени парламенту заявили, що є "достатні докази систематичних і масових військових злочинів проти людства", що здійснюються РФ.

Постанову про визнання дій Росії в Україні геноцидом до Палати громад внесла депутат Хізер Макферсон, повідомляє "Укрінформ".

"Враховуючи значну кількість явних свідчень систематичних і численних військових злочинів..., скоєних проти українців збройними силами РФ за вказівкою президента Володимира Путіна та членів російського парламенту... Палата громад Канади визнає, що Росія здійснює геноцид проти народу України", - наголошується в документі.

Нагадаємо, війська Росії вдерлися в Україну рано вранці 24 лютого.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім у низці міст атакував і мирних жителів. Зокрема, під обстріли потрапляли жителі Києва, Чернігова, Одеси, Харкова, Херсона, Миколаєва та Маріуполя.

Тільки в одному Маріуполі, за офіційними даними, загинули понад 20 тисяч осіб.

Низка країн світу покарали РФ за війну з Україною - запровадили нові санкції.

14 квітня Верховна Рада визнала дії РФ та її армії в нашій країні геноцидом українського народу.

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