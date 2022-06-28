Окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії, мінометів.

Російські окупанти не припиняють спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ.

Про це йдеться у вечірньому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

"На Лисичанському напрямку ворог обстрілював із мінометів та ствольної артилерії райони Лисичанська та Вовчоярівки. Противник не припиняє спроби взяти під контроль автодорогу Бахмут – Лисичанськ. Вів наступ у напрямку населеного пункту Спірне, успіху не мав, відійшов. На Бахмутському напрямку окупанти здійснювали обстріли із ствольної та реактивної артилерії неподалік Берестового, Білогорівки, Бахмута, Клинового, Вершини, Новолуганського, Травневого та Зайцевого. Завдав ракетно-авіаційного удару по району Шумів", - йдеться у повідомленні.

На Авдіївському, Курахівському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках, як зазначили в Генштабі, ворог обстрілював із артилерії райони населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Водяне, Марʼїнка, Новомихайлівка, Вугледар, Шевченко, Времівка, Зелене Поле, Полтавка, Гірке, Староукраїнка, Залізничне, Оріхів, Кам’янське. Ланкою вертольотів Ка-52 завдав ударів поблизу Авдіївки.

На Південнобузькому напрямку ворог продовжував обстріли із застосуванням ствольної та реактивної артилерії в районах населених пунктів Осокорівка, Велика Костромка, Трудолюбівка, Широке, Кобзарці, Любомирівка, Благодатне, Кульбакіне, Шевченкове, Посад-Покровське та Степова Долина. Авіаудари ворога зафіксовано поблизу Потьомкиного, Великого Артакового та Олександрівки.

Війна в Україні: актуальні дані

Російські війська після захоплення Сєвєродонецька перейшли в наступ на Лисичанськ, де тримають оборону ЗСУ. Це місто - останній бастіон на шляху окупації всієї Луганської області.

Ворог також намагається відрізати українські сили від лінії постачання - траси Бахмут-Лисичанськ. Застосовує артилерію, авіацію і міномети.

Разом з тим росіяни б'ють по українських містах, не рахуючись з жертвами серед цивільного населення.

ЗСУ продовжують атакувати ворожі сили на захопленому росіянами острові Зміїний. За оновленими даними, бійці вже знищили три зенітних ракетно-гарматних комплекси "Панцир С1" загарбників.

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