Військовий експерт також розповів, що саме потрібно для захисту від російських ракет.

Військовий експерт Роман Світан розповів, чи допоможуть системи ППО IRIS-T, які найближчим часом передасть Німеччина, "закрити небо" над Україною.

Своєю думкою він поділився в інтерв'ю УНІАН.

За словами Світана, системи ППО IRIS-T, відрізняються від тих, які вже є на озброєнні в України.

"Наші установки, які виробляють пуск ракети "повітря-повітря", добре себе показали. Але це ракети малої дальності. Тобто це ракети, якими користувалися винищувачі для виконання завдань прикриття. Приблизно така ж картина як з NASAMS - це та ж сама система, тільки середньої дальності. Там такі ж ракети AIM-120, які добре себе показали. Це найменша з усіх систем, які є зараз в наявності. Вона може прикривати невеликий об'єкт В радіусі не більше 20 км. висота - десь 10-15 км, все залежить від тих ракет, які будуть використовуватися. В принципі, це більше точкова система для прикриття об'єктів типу атомних станцій. Може бути, для прикриття урядового кварталу. Але не більше того", - вважає екперт.

А ось системи IRIS-T можуть прикривати велику площу, таку як ТЕС. Однак для повноцінного захисту потрібен цілий комплекс:

"IRIS-T прикриє велику площу. Однак це не ціла структура, а один з елементів багатоешелонованої оборони. Для того щоб прикрити якусь ТЕС, потрібен IRIS-T ближнього бою, NASAMS середніх дальностей, C-300 або той же Patriot, щоб прикривати великі дальності".

Світан також розповів, яким має бути ППО, яке зможе максимально захистити українські міста від російських ракет. На жаль, 100% гарантії безпеки не дає навіть "Залізний купол", який, до речі, не підійде для України. За словами Світана, така система спрямована на роботу з дуже простими ракетами, "зібраними на колінці".

"Система багатоешелонованої оборони повинна бути вибудувана вздовж всієї України, і вона повинна мати як мінімум три рівні. Це наземне ППО малої, середньої і великої дальності. Оптимально - це IRIS-T, NASAMS і Patriot. Друга складова-це система оповіщення про виявлення. Тобто потрібно розставляти систему локаторів по країні, щоб ми бачили здалеку йдуть до нас цілі. Третя - це наявність літаків. А тепер всі ці рівні повинні бути суміщені в єдину систему управління. Це приблизно система "Авакс". Ця система також визначає послідовність використання техніки ППО. І тільки тоді ми можемо говорити, що ми десь на 85% себе прикриємо. Але для того, щоб від ракет захиститися,нам потрібні "Томагавки" (ракети "земля-земля" на 2-2, 5 тисячі км). Нам потрібно зачищати небо від літаків, знищуючи їх на території противника. Це буде найоптимальніший варіант", - зазначив експерт.

Також Світан вказав, що розмови про передачу Україні таких систем йдуть вже кілька місяців. А тому, вважає експерт, таке ППО рано чи пізно все-таки буде передано для захисту українців від російських ракет.

Німеччина дає Україні IRIS-T: що відомо

Раніше йшлося про те, що Німеччина дасть Україні одну систему IRIS-T SLM. У серпні канцлер Німеччини Олаф Шольц повідомив, що наша країну отримає ще три таких ППО.

Як повідомила посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, другу IRIS-T SLM Україна отримає ще цього року, а третю і четверту — на початку 2023 року. Однак все змінилося на тлі ситуації на фронті.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на початку жовтня міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт відвідала на південь України і провела зустріч зі своїм колегою Олексієм Рєзніковим. Після цього вона сказала, що поставки ППО для нашої країни почнуться вже "найближчими днями".

Вчора ж стало відомо, що у відповідь на ракетний терор України з боку РФ Німеччина оголосила про відправку першої з чотирьох систем ППО IRIS-T нашій державі. Представники Міноборони ФРН заявили, що недавні удари в черговий раз доводять важливість поставок комплексів протиповітряної оборони.

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