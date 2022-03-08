Північ Вишгородського району залишається окупованим ворогом, а у Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки та бойові дії.

У Вишгородському районі Київській області Поліська, Димерська та Іванківська громади перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Про це в своєму Telegram-каналі повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Олексій Кулеба.

"Загарбник перешкоджає проведенню евакуації населення. Протягом доби з Ірпеня вдалося вивезти тих, хто зміг самостійно дістатися до місця збору. Зараз у районі готуються до масштабної евакуації людей та доставки гуманітарної допомоги. Для цього потрібен режим тиші", - зазначив Кулеба.

При цьому північ Вишгородського району залишається окупованою ворогом. Зокрема, Поліська, Димерська, Іванківська громади перебувають на межі гуманітарної катастрофи.

Також у районі йде постійне перегрупування сил загарбника.

"До району надходить гуманітарна медична та продуктова допомога. Але загарбник не дає можливості допомогти окупованим громадам. Людям, які самостійно виходять з окупованої території, надається допомога та організовується евакуація з району", - повідомив Кулеба.

У Броварському районі зафіксовано пересування ворожої техніки на території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської та Великодимерської територіальних громад. У цих громадах Броварського району проводилися бойові дії.

Так, в селах Мокрець та Заворичі Калитянської громади немає зв’язку. Вживаються заходи з його відновлення.

"Електропостачання частково вдалося відновити. У цих населених пунктах спостерігається активне пересування ворога", - йдеться у повідомленні.

В селі Русанів Великодимерської громади є зруйновані приватні житлові будинки. На даний час вдалося відновити газопостачання. Електро-, водопостачання, опалення та зв’язок поки відсутні.

Крім того, у с. Заворичі поблизу Броварів внаслідок артобстрілів згорів місцевий храм та декілька приватних будинків, а у с. Перемога частково зруйновані місцевий храм, будинок священника та стаціонарний будинок для самотніх людей. Спостерігається наявність ворожої техніки.

У с. Лукаші Баришівської громади немає водопостачання.

Вас також можуть зацікавити новини: