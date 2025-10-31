Наразі у росіян простоюють близько 37% потужностей нафтопереробки, зазначив Малюк.

З початку року Сили оборони України завдали майже 160 успішних уражень обʼєктів нафтовидобутку та нафтопереробки на території РФ.

Про це під час пресконференції розповів Глава Служби безпеки України Василь Малюк, передає кореспондент УНІАН.

"Якщо брати за вересень та жовтень поточного року – це 20 обʼєктів. Серед них шість нафтопереробних заводи, два нафтових термінали, три нафтобази і девʼять нафтоперекачувальних станцій. Це призвело до дефіциту понад 20% на внутрішньому ринку нафтопродуктів. До простою 37% потужностей нафтопереробних. А також до дефіциту в 57 регіонах РФ нафтопродуктів і заборони експорту бензину до кінця цього року", – сказав Малюк.

Він додав, що йдеться саме про законні цілі. Оскільки 90% бюджету міністерства оборони РФ – це нафтовидобуток, нафтопереробка – це 90% бюджету міністерства оборони РФ.

"Ми не зупиняємося на досягненнях. Є багато свіжих поглядів, підходів у цій роботі. Це й нові засоби, нові бойові частини, засоби звʼязку. І також варто відмітити – у ворога дуже сильна протиповітряна оборона. І найкраще по наших дальнобійних безпілотниках працює їхній "Панцир". З початку цього року до сьогоднішнього дня ми знищили 48% ворожих "Панцирів". Це сьогодні пріоритет, він визначений президентом України. Вони виробляють 30 на рік. Але кількість знищень набагато перевищує, ніж вони виробляють", – додав Малюк.

Удари по РФ

В ніч на 31 жовтня у кількох областях РФ прогреміли потужні вибухи. Пізніше росЗМІ повідомили, що дрони атакували ТЕЦ в Орлі.

27 жовтня президент Володимир Зеленський розповів про нові завдання для розширення географії нанесення далекобійних ударів вглиб Росії. Він зазначив, що Україна досягла помітних результатів у цій справі. Зеленський констатував, що російська "нафтопереробка" вже платить велику ціну за війну і пообіцяв, що платитиме ще більшу.

