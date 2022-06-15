Постачання відбудеться в рамках обміну з Німеччиною, яка пообіцяла передати Афінам натомість бронемашини Marder.

Греція може передати Україні до 30 одиниць бойових машин піхоти радянського зразка після обміну з Німеччиною.

Про це заявив прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс, повідомляє Protothema.

Постачання відбудеться в рамках обміну з Німеччиною, яка пообіцяла передати Афінам натомість бронемашини Marder.

"На даний момент ми обмінюємо невелику кількість – від 20 до 30 бронемашин – на набагато сучасніші машини німецького виробництва. Ми допомагаємо Україні та одночасно зміцнюємо наші збройні сили новішими бойовими машинами", - сказав Міцотакіс.

Як повідомляв УНІАН, 7 червня Греція заявила, що затримає відправку Україні радянських БМП-1 мінімум на два місяці, оскільки Німеччина затримує відправку в Грецію БМП Marder. Колишній міністр оборони Греції заявив, що пояснень цьому у нього немає – крім цього: "Олаф Шольц не хоче допомагати Україні безпосередньо, і не хоче в цьому відкрито зізнаватися".

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