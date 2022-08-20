Спочатку ці люди були рішуче переконані, що Україну захоплять за 3-4 дні.

Журналіст-розслідувач Bellingcat Христо Грозєв зізнався, що його інформатори з російської еліти різко змінили позицію щодо війни в Україні. Раніше вони були переконані у захоплені Києва за 3-4 дні, а зараз питають його, коли закінчиться війна.

Про це він розповів в інтервʼю Юлії Латиніній.

За словами журналіста, кремлівська еліта хоче домовитися з Заходом про забезпечення миру в Україні за спиною російського диктатора Володимира Путіна.

"Спочатку на моє запитання про терміни війни вони (інсайдери з оточення Путіна - УНІАН) говорили про захоплення України за три-чотири дні. Потім про те, що вони там надовго, і без перемоги не підуть. Згодом вони почали говорити, що не підуть з України, навіть якщо це буде означати кінець Росії – назад вже не можна. А зараз вони самі питають у мене, коли ж закінчиться війна?", – сказав Грозєв.

Розслідувач наголосив, що ЗСУ розвінчали міф про "другу армію світу", а окупаційні війська щиро заздрять професіоналізму українських воїнів. Це підтверджує й зміст поштової скриньки одного російського силовика.

"Вони (окупанти - УНІАН) жартують над Путіним, хвалять ЗСУ і кажуть: "Ось би у нас таке було. Але у нас у всьому бардак", – зазначає Грозєв.

Як повідомляв УНІАН, раніше ФСБ Росії стверджувала, що зірвала операцію української розвідки щодо викрадення російських бойових літаків за участю журналіста Bellingcat Христо Грозєва.

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