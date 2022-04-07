Місто Харків сильно постраждало внаслідок обстрілів російських окупантів.

Інфраструктура Харкова та області постійно й цілеспрямовано знищується російськими окупаційними військами.

УНІАН веде онлайн-трансляцію того, що відбувається через вторгнення РФ в Харкові й області сьогодні, 7 квітня.

06:25 Тривога по всій Харківщині і у місті

06:22 На Харківщині об'явили повітряну тривогу у Лозовському районі.

Сирен і повітряних тривог з 00:00 і до 6:00 у Харкові та області не було.

00:59 Жителі Харківщини повідомляли про те, що чули вуличні бої і постріли.

У ніч на 7 квітня окупанти обстріляли кілька міст на Харківщині. Військові РФ здійснили артилерійський обстріл по житлових будинках у Балаклії. Від обстрілів загинули три людини. Також окупанти обстріляли Лозовську громаду на Харківщині.

Війна РФ проти України 2022

Війська Росії вранці 24 лютого вторглися на територію української держави. Спочатку окупанти скидали бомби на військові об'єкти, а потім атакували й мирні міста, розташовані в різних куточках України, зокрема, Київ, Харків, Одесу, Херсон, Чернігів та Маріуполь.

За це низка країн Заходу ввела проти Російської Федерації нові санкції, багато компаній пішли з ринку РФ.

Україна просила західних партнерів закрити її небо, проте поки її прохання не задовольнили. США постійно стверджують, що це може призвести до відкритого протистояння з РФ.

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