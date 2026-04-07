Українські військові відтіснили росіян на Харківщині: в ЗСУ розкрили деталі

Сили оборони встановили контроль над ділянкою між селищами Амбарне та Мілове.

У Харківській області Сили оборони України відновили контроль над невеликою територією між селищами Амбарне та Мілове. Це підтвердив речник Угруповання об’єднаних сил Віктор Трегубов в коментарі Укрінформу.

"Там (на Харківщині, - ред.) справді є невеличка ділянка між Амбарним та Міловим, на якій росіян відтіснили і відновили контроль", - зазначив він.

Тим часом на інших напрямках, зокрема на Лиманському та Куп’янському, за його даними, ситуація залишається напруженою.

Відео дня

"У першу чергу, вони (росіяни, - ред.) намагаються лізти на Лиманському і Куп’янському напрямках, особливо зі східної сторони на наш плацдарм на лівому березі Осколу - ось там є певні активності. Там є, звісно, і пересування, в тому числі в районі Вовчанська, Стариці, але це звичне (явище, - ред.)", - розповів Трегубов.

За словами речника, ворог активно проводить інфільтраційні дії поблизу Куп’янська-Вузлового, однак не безпосередньо в самому населеному пункті.

"Це не сам Куп’янськ-Вузловий, це його район, це далі, там зараз є певний "сіряк", йдуть доволі активні російські інфільтраційні дії. На тому напрямку вони намагаються доволі помітно та активно лізти", - уточнив Трегубов.

Ситуація на фронті

Раніше УНІАН писав, що, за даними моніторингового проєкту DeepState, Сили оборони відкинули росіян у лісах поблизу Амбарного та зачистили цю територію. Успішну операцію провели підрозділи 129 окремої важкої механізованої бригади.

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський 7 квітня розповів про ситуацію на Донеччині, зокрема у Костянтинівсько-Дружківській агломерації. За його словами, там окупанти намагаються покращити своє тактичне положення, комбінуючи атаки малими групами піхоти та масовані нальоти дронів. За його словами, майже рік частини корпусу успішно відбивають спроби противника захопити Костянтинівку, утримують позиції та завдають ворогу значних втрат.

Також ми писали, що ворог планує створити "буферну зону" на Дніпропетровщині. Для цього, зазначив головнокомандувач, йому потрібно захопити більше української території. Тим часом Сили оборони України "послідовно і стійко провадять активну оборону, завдають окупантам відчутного вогневого ураження, знищують ворожий особовий склад, озброєння та військову техніку".

