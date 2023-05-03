Російські окупанти гатили по житлових будинках.

Внаслідок ворожого удару по Токарівці на Херсонщині на подвірʼї власного будинку загинув чоловік.

Як повідомляє Херсонська обласна військова адміністрація, зранку росіяни гатили по житлових будинках у Токарівці.

"За попередньою інформацією, одна людина загинула", - йдеться у повідомленні.

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За даними ОВА, 47-річний чоловік загинув на подвірʼї власного будинку, отримавши несумісні з життям травми. Наразі екстрені служби працюють на місцях ударів.

Ситуація на Херсощині - останні дані

Росіяни щоденно обстрілюють Херсонщину із різних видів озброєння. Зокрема, ворог гатить по території області з артилерії, реактивних систем залпового вогню, танків, мінометів, безпілотників та авіації.

Так, за добу, 2 травня російські загарбники 106 разів обстріляли мирні населені пункти Херсонщини, випустивши 385 снарядів. Ворожі удари припали на житлові квартали населених пунктів області.

Внаслідок російських атак на Херсонщині за добу загинуло четверо людей, ще семеро, серед яких 17-річний підліток, зазнали поранень.

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