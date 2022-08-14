Наголошується, що перевезення важкої техніки окупантами на Херсонському напрямку ускладнені до унеможливлення.

Завдяки успішним діям Збройних сил України перевезення важкої техніки окупантами на Херсонському напрямку ускладнені до унеможливлення.

Про це в ефірі інформаційного телемарафону повідомила начальниця об’єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталя Гуменюк.

"Знову завданий удар по Антонівському мосту, щоб закріпити його статус як непроїзний... Це означає, що важка техніка і перевезення боєприпасів надзвичайно ускладнені до унеможливлення", - повідомила вона.

"Ми продовжуємо вогневий контроль над транспортними та логістичними артеріями на тимчасово окупованій території, оскільки маємо чіткий намір допомогти окупантам ухвалити правильне рішення та направити їх черговий "жест доброї волі" у потрібному нам напрямку", – сказала Гуменюк.

Як повідомляв УНІАН, вночі 8 серпня українські військові "відпрацювали вогневий контроль", є результати та влучання зокрема по Антонівському та Каховському мостах.

У російських окупантів в Херсонській області почалася паніка через нещодавні удари українських військових по мостах. Через ці події почався масовий вивіз родин російських загарбників з Херсона.

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