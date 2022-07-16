Стратегія ЗСУ полягає в тому, щоб за допомогою HIMARS спершу знищити склади постачання і командні пункти.

Наразі Херсонську область стережуть 12-15 тисяч російських окупантів.

Про це в інтерв'ю Фейгіна розповів радник глави ОП Олексій Арестович.

При цьому він уточнив, що ні така кількість військ противника, ні мінні поля не зупинять наступ ЗСУ, коли він почнеться.

За словами Арестовича, стратегія ЗСУ полягає в тому, щоб за допомогою HIMARS знищити склади постачання і командні пункти, після піти на штурм регіону.

"На Херсонському напрямку ми поліруємо їх артилерією... Треба, щоб полірували HIMARS все - паливо, командні пункти. А потім всі ті смішні бетонні озброєння, які вони привезли... Ну, люди просто стануть з піднятими руками, коли не буде палива і боєприпасів", - розповів Арестович.

Як писав УНІАН, ЗСУ продовжують просуватися на Херсонському напрямку впевненими кроками, але деталі поки не афішують.

Раніше повідомлялося, що бійці української армії відновили контроль над вже 44 населеними пунктами Херсонської області. Водночас велика частина області як і раніше перебуває під тимчасовою окупацією.

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