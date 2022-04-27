Священнослужитель передавав ворогу відомості щодо дислокації українських військ.

На Луганщині знайшли зрадника у рясі. У Сєвєродонецьку священик московського патріархату співпрацював з ворогом.

Про це у Telegram повідомив голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай.

26 квітня правоохоронці перевірили мобільний телефон священнослужителя Української православної церкви московського патріархату. Виявилося, чоловік працював на окупантів та передав їм інформацію про українських військових.

"У телефоні було виявлено переписку з представниками незаконних збройних формувань, в якій цей громадянин передавав відомості щодо чисельності, дислокації, озброєння військових Збройних сил України", - написав Гайдай.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що на Луганщині загинув чоловік, на подвір'я якого впав російський снаряд, окрім цього окупанти обстріляли одну зі шкіл Лисичанська, в підвалі якої ховалися 23 людини, у тому числі й діти.

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