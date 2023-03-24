В окупованому селі в Запорізькій області будинок родини вже зайняли загарбники.

Унаслідок влучання російської ракети у багатоповерхівку в Запоріжжі загинула одна людина. Як повідомляє "Обозреватель", жертвою атаки РФ став 48-річний Олександр Самарський.

За інформацією журналістів, чоловік разом з дружиною та донькою втік з рідного окупованого села у Запорізькій області. У Запоріжжі вони винаймали квартиру.

"Обозреватель" повідомляє, що в момент вибуху Олександр та дружина Ольга були вдома. Жінку вибуховою хвилею відкинуло в коридор, а чоловік загинув під уламками.

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ЗМІ пишуть, що родина переїхала у Запоріжжя з окупованого з 2 березня Вербового Запорізької області. Олександр працював зварювальником, а його дружина - завучем у школі.

Зараз Ольга з донькою не можуть навіть забрати вцілілі речі з квартири, адже помешкання орендоване, а її власник виїхав за кордон.

Трагедія у Запоріжжі 22.03.2023

22 березня Росія завдала ракетного удару по Запоріжжю. Загалом окупанти випустили шість ракет, одна з них влучила між двома житловими будинками.

Кількість постраждалих внаслідок удару по багатоповерхівках у Запоріжжі досягла 34. Одна людина померла в лікарні.

Дехто з мешканців будинків розповів журналістам, що вижив дивом. Кореспондентка ТСН пройшлася поверхами будинку, в який влучила російська ракета, й показала ці моторошні кадри: у деяких квартирах просто відвалилися стіни.

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