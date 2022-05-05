В Херсоні не спостерігається якихось великих приготувань окупантів до святкування 9 травня.

Міський голова Херсона Ігор Колихаєв повідомив, що до 11 травня на блок-постах Херсона окупанти планують повністю заблокувати рух для цивільних, в місті залишається біля 200 тис. людей

Про це він сказав в ефірі Всеукраїнського інформаційного телемарафону.

"Зараз ситуація напружена. Зараз нікого не випускають,… майже 47 блок-постів до Борислава у напрямку виїзду до Кривого Рогу, і люди не можуть виїхати. До 11 травня на блок-постах кажуть, що не будуть впускати-випускати", - сказав Колихаєв.

Мер Херсона повідомив, що в місті залишається біля 200 тис. людей, до 40% мешканців в небезпечних умовах змогли виїхати з міста на автомобілях, об’єднуючись у групи.

"За 64 доби війни в нас не було жодного безпечного "зеленого коридора", для того, щоб ми могли вивезти людей… Це дуже велика проблема для нашого міста, але ми сподіваємось, що "зелені коридори" будуть, тому що є багато людей, які хочуть виїхати з нашого міста, але бояться за своє життя", - сказав Колихаєв.

Також мер Херсона зазначив, що наразі не спостерігається якихось великих приготувань окупантів до святкування 9 травня у Херсоні.

"Я не бачу приготування до якихось великих заходів, я бачу, що місто живе своїм життям", - сказав Колихаєв.

Як повідомляв УНІАН, окупаційна "адміністрація" тимчасово зайнятої російськими військами частини Херсонської області планує заблокувати місцевим мешканцям доступ до соцмереж, зокрема Instagram та Facebook.