Усього у відпустку відправили 2000 людей за підсумками роботи Одеського припортового заводу у березні.

Тимчасовий керівник Одеського припортового заводу разом із призупиненням трудових угод з більшістю співробітників через військовий стан виписав собі та двом членам правління 7 млн грн премій.

Про це заявив політичний експерт, співзасновник "Українського інституту майбутнього" Юрій Романенко з посиланням на джерело.

"Один із моїх підписників надіслав цю інформацію. Його батька відправили у відпустку за свій рахунок із 1 квітня. Усього у відпустку відправили 2000 людей за підсумками роботи Одеського припортового заводу у березні. Адже воно і очевидно, які можуть бути підсумки в умовах вторгнення Росії. Проте керівництво ОПЗ вирішило себе винагородити мільйонами. Це чисте мародерство", - зауважив експерт.

Вин опублікував копію наказу про нарахування виплат та премій трьом менеджерам.

Глава ОПЗ 14 березня підписав наказ, де наказує головбуху підприємства виплатити в якості "зарплати" собі, Деркаченку, 754 тис. 011 грн, фіндиректору Максиму Зубарєву – 2 млн 22 тис. 311 грн, директору управління ризиками Олександру Сумцову – 2 млн 1 тис. 557 грн.

"Плюс премії: собі, Деркаченку, 366 тис. 403 грн., Зубарєву – 965 тис. 359 грн., Сумцову – 968 тис. 648 грн. Загалом – 7 млн. 78 тис. 289 грн. Звичайним працівникам вони пояснили, що грошей немає "..і компенсації покладаються на державу, що здійснила агресію проти України..", - пише политолог.

Як відомо, найбільше хімічне підприємство України – Одеський припортовий завод (ОПЗ) – через війну потрапив під консервацію. Як повідомлялося, в ситуації, що склалася, функціонування підприємства неможливе. Майже всі працівники відправлені в безстрокові відпустки.

На території залишаються тільки співробітники, що забезпечують охорону заводу і певні системи інфраструктури.

Одеський припортовий завод розташований в м. Южне Одеській області. На підприємстві є запаси аміаку, витік якого може призвести до масштабної техногенної катастрофи.

ОПЗ був монополістом на загальнодержавному ринку спеціалізованих послуг з прийому, охолодження і перевантаження аміаку. Під час епідемії коронавірусу виробляв медичний кисень для медичних установ.

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