Вона зазначила, що війна зараз в гарячій фазі.

Столиця України все ще залишається основною ціллю російської загарбницької армії.

Про це заявила заступник Міністра оборони Ганна Маляр в ефірі загальнонаціонального телемарафону.

"Ми говорили завжди відверто, що Київ постійно під загрозою. Дійсно, люди повертаються з різних причин. У когось вже просто немає грошей, хтось дуже скучив. Знаєте, рідні стіни надихають і підтримують", - сказала вона.

За словами Маляр, всім слід розуміти, що війна зараз в гарячій фазі.

"І Київ, як основна мета Російської Федерації, нею і залишається. Те, що зараз відбувається... На жаль, так, ця загроза є постійною", - зазначила вона.

Як повідомляв УНІАН, вранці 5 червня чотири ворожі ракети вдарили по Дарницькому вагоноремонтному заводу, розташованому на Лівому березі Києва. У Міноборони РФ заявили, що мета удару - поставлені східноєвропейськими країнами Т-72 та інша бронетехніка. В "Укрзалізниці" спростували цю заяву.

За даними Генерального штабу Збройних Сил України, російські окупанти 5 червня випустили по столиці п'ять крилатих ракет.

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