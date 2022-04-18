Маріуполь - це пам'ятник героїзму нашого народу, впевнений Буданов.

Заяви російських окупантів про швидке падіння Маріуполь не підтверджуються. У Міноборони очікують, що ЗСУ вдасться прорвати блокаду міста.

Про це начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов заявив в інтерв'ю німецькому журналу SPIEGEL.

Буданов наголосив, що російські окупанти неодноразово заявляли, що місто взято, але цього досі не сталося.

"Маріуполь - це пам'ятник героїзму нашого народу і наших воїнів, приклад для наслідування. Про падіння міста говорили давно. Росіяни спочатку стверджували, що вже взяли місто, потім сказали, що взяття неминуче. ... Але, як бачите, це не працює вже більше як місяць", - сказав він.

Глава ГУР МО заявив, що Маріуполь тримається і буде триматися.

"У якийсь момент ми зможемо прорвати блокаду", - упевнений Буданов.

Нагадаємо, що Міноборони РФ запропонувало українським бійцям у Маріуполі скласти зброю і здатися. Вони відмовилися від капітуляції.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо Росія винищить українських військових, які захищають Маріуполь, то подальші мирні переговори стануть неможливі.

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