Він зазначив, що це може бути тимчасовим рішенням заради досягнення миру.

Мер Києва Віталій Кличко припустив, що Україні можливо доведеться поступитися своїми територіями заради досягнення миру. Про це він заявив в інтерв'ю BBC за кілька годин після російського ракетно-дронового удару по Києву, унаслідок якого загинули 12 людей і ще понад 80 киян було поранено.

"Один зі сценаріїв - це... відмовитися від території. Це несправедливо. Але заради миру, тимчасового миру, можливо, це може бути рішенням, тимчасовим", - сказав мер української столиці.

Кличко не уточнив, про які саме території йдеться. При цьому він наголосив, що український народ "ніколи не прийме окупацію" Росії.

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Він сказав, що президент Володимир Зеленський може бути змушений ухвалити "болюче рішення" для досягнення миру.

При цьому на запитання, чи обговорював Зеленський із ним будь-які деталі можливого врегулювання, Кличко відповів "Ні".

"Президент Зеленський робить [це] сам. Це не моя функція", - додав він.

Питання окупованих територій

Раніше ЗМІ писали, що "мирний план" Дональда Трампа передбачає визнання окупованого Криму як частини Росії та неофіційного визнання російського контролю майже над усіма територіями, окупованими після вторгнення у 2022 році.

Утім, Зеленський наголосив, що Україна не визнає юридично російську окупацію Криму. Водночас Трамп накинувся на Зеленського через його слова про Крим. Президент США вважає, що позиція Зеленського про те, що Україна юридично не визнає окупацію Криму, "дуже шкодить мирним переговорам із Росією".

Також раніше в Кремлі заявили, що якщо українська армія складе зброю і вийде з територій Донеччини, Луганщини, Запорізької та Херсонської областей, військові дії "будуть миттєво припинені".

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